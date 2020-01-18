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Türkiye'de bir ilk! Isparta'da Gurur Duyduğumuz Bir Proje

Isparta'da Hem Şehrimiz Hem Ülkemiz İçin Çok Büyük Bir Değer Olan Proje Hayata Geçiyor...

Türkiye'de bir ilk! Isparta'da Gurur Duyduğumuz Bir Proje
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​Ülkemizin İlk “Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi” Hizmete Açılıyor
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Baykul ve Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Süha Türkaslan; Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan ve Ispartalı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıda, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, gazetecilerin “Çalışan Gazeteciler Gününü” kutladı ve yakın zamanda Türkiye’de ilk kez üniversitemiz bünyesinde hizmete açılacak olan Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hakkında bilgi verdi.

Hem Şehrimiz Hem Ülkemiz İçin Çok Büyük Bir Değer Olan Proje Hayata Geçiyor
Toplantıda ilk olarak söz alan Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan, “SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’ya göreve geldiği ilk günden bu yana basın mensuplarına verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Üniversiteyi layık olduğu yere getirmek için her daim önemli çalışmaları başarı ile yürütüyor. Biz bulunduğumuz her ortamda üniversitemizden gururla söz ediyoruz. Bugün hem şehrimiz hem ülkemiz için çok büyük bir değer taşıyan güzel bir projeyi hayata geçiriyorlar. Başarılarının devamını diliyoruz.” diye konuştu.

“Engelsiz Ağız ve Diş Hastanesi” Gurur Duyduğumuz Bir Proje
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da çağımızda önemli görevlerden birini üstlenen gazetecilerin gününü kutlayarak Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan “Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi”nin hizmete açılmasına sayılı günler kaldığının müjdesini verdi. Çarıkçı, sözlerinin devamında “Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bizim gurur ve heyecan duyduğumuz bir proje. Bu hastane, engelli ve yaşlı bireylerin, tedavi süreçlerinde kaliteli hizmet alacakları özel bir merkez. Bizlere bu projemizde destek veren ilgili makamlara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’e çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda hastanemizin resmi açılışını da yapacağız.” dedi.

Engelli Bireylerin Tedavi Sürecinde Karşılaştığı Her Türlü Zorluğu Ortadan Kaldırmayı Hedefliyoruz
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Baykul ise Diş Hekimliği Fakültesi olarak 2015 yılından bu yana bu projeyi hayata geçirebilmek için çalıştıklarını dile getirerek “Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi”nde engelli ve yaşlı bireylere sağlanacak hizmetler hakkında bilgi verdi. Uzmanlık eğitimi aldığı yıllarından bu yana engelli bireylerin tedavi sürecinde karşı karşıya kaldığı zorlukları gözlemlediğini belirten Prof. Dr. Baykul, “Biz engelli bireylerin tedavi sürecinde yaşadığı zorluklara hekim olarak yakından tanık olduk ve bu proje ile onların tedavi sürecinde karşılaştığı her türlü zorluğu ortadan kaldırmayı hedefledik.” dedi.

Prof. Dr. Baykul, “Uzun tedavi süreleri”, “yüksek tedavi masrafları”, “eksik kooperasyon ve anksiyeteye bağlı uygulama zorlukları”,  “özel ekipmanlara ihtiyaç duyulması” gibi nedenlerin engelli hastaların diş tedavilerini aksattığını dile getirdi. Baykul, şunları söyledi: “Bedensel ve zihinsel engelli hastalar, tedavi sırasında farklı fiziksel şartlara ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle zihinsel engelli hastaların tedavilerinin yapılamaması aileleri çaresiz bırakmaktadır. Bu hastaların kalabalık hastane ortamından olumsuz etkilenebilmeleri tedavi sürecini daha da zorlaştırmaktadır.”

Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ülkemizin Engelli Bireylerin Tedavisine Yönelik Tek Merkezi
SDÜ’de açılacak “Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi”nin bu alanda bir ilk olduğunu vurgulayan Baykul, ülkemizde ve bölgemizde engelli vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özellikli bir hastane bulunmadığını söyleyerek merkezde hastaların tedavileri için farklı klinikleri dolaşmadan tek merkezde tedavi olabileceğinin altını çizdi.

“Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi”nin model olabilecek bir merkez olduğunu söyleyen Prof. Dr. Baykul, “Merkezimiz, 3 genel ameliyathane, 2 sedasyon ünitesi, 27 yatak, lokal ameliyathane, poliklinik, radyoloji ünitesi, sterilizasyon ünitesi, biyokimya laboratuvarı ile önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.” dedi.

Prof. Dr. Timuçin Baykul sözlerinin devamında Ülkemizin dört bir yanından gelen hastaların SDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde tedavi edildiğini belirterek, “2019 yılında Kars, Ardahan, Malatya gibi 72 farklı ilden gelen 1549 hastanın tedavisini başarıyla tamamladık.” dedi.
Toplantının ardından basın mensuplarına önümüzdeki günlerde hizmete girmesi planlanan hastane tanıtıldı.






















 
 
Engelsiz Ağız ve Diş Hastanesiısparta Engelsiz Ağız ve Diş Hastanesi
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