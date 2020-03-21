Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiği uyarısını yapmıştı.İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.