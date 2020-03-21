Bakan Selçuk duyurdu: Bin lira Para yardımında tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak bin TL'lik nakdi yardımın detaylarını açıkladı. Bakan Selçuk, bin TL'lik desteğin 2 milyon aileye yapılacağını ve mart ayının sonunda başlayacağını vurgularken, yapılacak yardım için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti.



2 MİLYON AİLE YARARLANACAK

Selçuk; “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır.” dedi.



BAŞVURU YAPMAYA GEREK YOK

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin Mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini verdi.

