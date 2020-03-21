ISPARTA'DA YAŞLILAR HALA DIŞARIYA ÇIKIYOR

Türkiye ve dünyada özellikle yaşlıları etkileyen Koronavirüs'e karşı Bakanlıklar,uzmanlar ve doktorlar ''evde kalın'' uyarılarında bulunmasına rağmen Isparta'da 65 yaş üstü vatandaşlar çarşıda banklarda yakın temas halinde görüntüleniyor.Sosyal medyada yayınlanan bu fotoğraf yaşlıların hala durumun ciddiyetinin farkında olmadığını gözler önüne seriyor.Isparta'da vatandaşlar yetkililerden otobüs seferlerinin tamamen kaldırılmasını, yada 65 yaş üstü ücretli olmasını istiyor.