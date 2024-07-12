Son Dakika: Bedelli Askerlik Ücreti Güncellendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin yeni miktarını açıkladı. Temmuz ayındaki memur maaş zammına paralel olarak artan bedelli askerlik ücreti, 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 TL olarak belirlendi.

Ocak ayında 182.609 TL olan bedelli askerlik ücreti, yaklaşık %20 oranında zamlanarak 217.871,04 TL'ye yükseldi. Bu artış, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine dayanıyor.

MSB'nin Açıklaması:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

Bedelli askerlik yapmayı planlayanlar, bu yeni ücret ile ilgili başvurularını yapmaya başlayabilirler. Ülkemizin savunma ve güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri, azim ve kararlılıkla görevini yerine getirmeye devam edecek.