Elektrik Faturasında Yeni Düzenleme: Güvence Bedeli Muafiyeti ve Kaçak Elektrik Cezaları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketicilerini ilgilendiren yeni düzenlemeleri içeren bir taslağı kamuoyunun görüşüne sundu. Bu düzenleme, elektrik faturalarında bazı değişiklikler ve iyileştirmeler getiriyor.

Düzenli Ödeyenlere Güvence Bedeli Muafiyeti

Taslağa göre, 24 ay boyunca düzenli olarak fatura ödeyen mesken aboneleri, bir sonraki aboneliklerinde güvence bedeli ödemekten muaf olacaklar. Bu düzenleme, tüketicilere mali açıdan önemli bir kolaylık sağlayacak. Şu anki uygulamada, mesken abonelerinden 680-1135 TL arasında güvence bedeli alınıyor. Borcu nedeniyle sözleşmesi iptal edilen aboneler ise yeniden abonelik başlattıklarında %50 daha fazla güvence bedeli ödüyor.

Kaçak Elektrik Kullanımına Yüksek Cezalar

EPDK, kaçak elektrik kullanımı tespit edildiğinde uygulanacak ceza katsayısını artırarak, bu tür kullanımlarda daha yüksek cezalar öngörüyor. Bu adım, kaçak elektrik kullanımıyla mücadelede daha etkili bir yöntem sunmayı amaçlıyor.

Yabancı Uyruklu Tüketiciler İçin Yeni Önlemler

Yabancı uyruklu tüketicilerin abonelik sonlandırmadan kullanım yerini terk etmeleri sonucu oluşan kalıntı borç miktarını azaltmak için, bu tüketicilerden ilk abonelik işlemlerinde mevcut güvence bedelinin %50 fazlası alınacak. Ancak, 24 ay boyunca düzenli fatura ödeyen yabancı uyruklu mesken aboneleri de bir sonraki aboneliklerinde güvence bedeli ödemeyecek.

Dijitalleşme ve Kağıt İsrafının Önlenmesi

Sektörde dijitalleşmeyi artırmak ve kağıt israfını önlemek amacıyla, yüz yüze yapılan perakende satış sözleşmeleri yerine abonelere sadece temel bilgileri içeren özet bir sayfa imzalatılacak. Sözleşmenin tamamı ise dijital ortamda sunulacak. Ayrıca, sonlandırılan perakende satış sözleşmeleri kapsamında iadesi yapılmayan güvence bedelleri, hak sahiplerine ulaştırılacak. Ulaşılamayan durumlarda, bu bedeller tarifeden düşülerek tüm tüketicilere tarife indirimi olarak yansıtılacak.

Kaçak Elektrikle Mücadelede Yeni Dönem

Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili yeni tedbirler, dağıtım şirketleri arasında uygulama birliği sağlamak için eksikliklerin giderilmesini içeriyor. Kaçak elektrik kullanımına ilişkin borç bildirimi yapılmadan önce, yüksek ceza katsayılı kaçak tüketim faturası düzenlenecek. Bu faturanın ödenmemesi durumunda dağıtım şirketi, borç sahibine bildirimde bulunarak yasal takip sürecini başlatacak.

EPDK, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklikleri içeren bu taslağı resmi internet sitesinde kamuoyu görüşüne açtı. İlgili kurumlar ve sektör temsilcilerinin görüşleri 15 gün boyunca toplanacak ve gerekli değişiklikler yapılarak, taslağa nihai şekli verilecek.