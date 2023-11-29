Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti İçin Çalışmalarına Devam Ediyor
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Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti İçin Çalışmalarına Devam Ediyor
Isparta, 23/11/2023 — İsparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmıştır. Bu çerçevede, İlimizdeki Somut Olmayan Kültürel Miras öğeleri ve Yaşayan İnsan Hazinesi Adaylarının tespiti amacıyla SOKÜM İl Tespit Kurulu oluşturulmuştur.
Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Kasım ayı SOKÜM olağan toplantısı, 23 Kasım 2023 tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşmiştir. Toplantı, İl Müdürümüz Ali GÖÇER'in başkanlığında, İl Tespit Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
Toplantı kapsamında özellikle geleneksel mesleklerden olan Yorgancılık ile Bağlama Yapımı ve icrası unsurları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu kültürel öğelerin geçmişi, günümüzdeki durumu ve gelecekteki sürdürülebilirliği konularında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
İl Müdürü Ali GÖÇER, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Somut Olmayan Kültürel Mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürümüzün zenginliğini sürdürmek adına büyük bir öneme sahiptir. Bu çerçevede, geleneksel mesleklerimizi ve kültürümüzü yansıtan unsurları belirlemek ve kayıt altına almak amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sağlamak için bir araya geldik. Amacımız, bu mirasları korumak ve yaşatmak için gerekli adımları atmaktır" dedi.
Toplantıda alınan kararlar ve yapılan değerlendirmeler, İl Tespit Kurulu raporuyla birlikte ilgili birimlere iletilerek süreç takip edilecektir. İlerleyen aylarda yapılacak çalışmalarda, İsparta'nın kültürel mirasının daha geniş kitlelere tanıtılması ve korunması adına etkili adımlar atılması beklenmektedir.

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