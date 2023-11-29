Başkan Başdeğirmen: Her Çalışmanızda Yanınızdayız

İsparta, 23/11/2023 — Yeşilay Isparta Şube Başkanı Fatih Meydan ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret ederek, Yeşilay'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sırasında karşılıklı işbirliği konuları ele alındı.Yeşilay Isparta Şube Başkanı Fatih Meydan, Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, Isparta'nın hizmetlerinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Belediye Meclisi'nin katkılarının büyük olduğunu belirtti. Meydan, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin, Başkan ve Meclis'in destekleriyle 4. yılını doldurduğunu ve bu merkezin bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol oynadığını ifade etti. Meydan, "Bu merkezde bine yakın kişinin ailelerinde bulunan bağımlılıktaki yangın sizlerin de vesilesi ile inşallah söndürülüyor. İlimizde 5 bağımlılık türüyle mücadele eden Yeşilay, hem farkındalık eğitimlerinde hem de bağımlılıkla mücadelede ileri bir noktada. Sizlerle fikir alışverişinde bulunabilmek ve bazı projelerimizi aktarabilmek için buradayız" dedi.Başkan Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeşilay'ın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ve bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarının desteklenmesinin toplum sağlığı açısından kritik olduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, "Sizlerin yürüttüğü bu mücadeleye her zaman destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Toplumsal sorunlara karşı ortak çalışmalar yapmak, çözümler üretmek bizim sorumluluğumuzda olan bir konu. Her türlü işbirliği için yanınızdayız" şeklinde konuştu.Ziyaret, Yeşilay'ın Isparta'daki çalışmaları ve gelecekteki işbirliği potansiyellerini değerlendirmek adına verimli bir platform sunarak sona erdi.