ISPARTA'NIN KOZMETİK MARKASI SİTE PARFÜMERİ



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Isparta'da 25 yıldır kozmetik işi yapan İbrahim Cot sektörle ilgili şu açıklamaları yaptı;



''Bilinçli kadınlar, makyaj ürünleri arasından seçim yaparken, özellikle kaliteli marka olmasına dikkat ediyor, sağlığa zararlı maddeler içeren taklit kozmetiklerden uzak duruyor.'' Dedi.



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