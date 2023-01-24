Isparta Belediyesinden çocuklara yarıyıl tatili etkinlikleri

Isparta Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinliklerde çocuklar el becerilerini geliştirirken, sanatsal faaliyetler gerçekleştiriyor.Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından okulların yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenleniyor. Şehirdeki alışveriş merkezlerinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar çömlek, çim adam, magnet, bilim, saat yapım, bez çanta, maket, çorap kukla, maske boyama, ponpon anahtarlık, kalemlik ve 3D kalem atölyelerine katılarak çeşitli faaliyetler yapıyorlar. Düzenlenen atölyeler sayesinde çocuklar hem sanatsal faaliyet gerçekleştiriyorlar hem de el becerilerini geliştiriyorlar.Hafta sonunda IyaşBulvar AVM’de başlayan etkinlikler IyaşparkAVM’de devam ediyor. Buradaki etkinlikler 25 Ocak Çarşamba gününe kadar devam edecek. 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ise yarıyıl tatili çocuk etkinlikleri Meydan AVM’de gerçekleştirilecek. CentrumGardenAVM’deki etkinlikler ise 2-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak.IyaşparkAVM’de gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar renklerin sudaki dansına şahitlik ederek, ebru sanatı ile resim yapmayı öğrendiler. Oldukça keyifli vakit geçiren çocuklar yaptıkları resimleri hatıra olarak yanlarında götürdü.Çocuklar etkinliklere katılırken aileleri de onları heyecanla bekledi. Isparta Belediyesi’nin etkinliklerine çocuklarını sürekli getirdiklerini belirten vatandaşlar, “Etkinlikleri çok beğeniyoruz. Çocuklar için sevinçliyiz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, teşekkür ederiz” dediler.Çocuklar da ebru sanatıyla resim yaptıklarını ifade ederek, çok eğlendiklerini söylediler.Etkinlik programı şu şekilde:-Çim Adam Atölyesi-Jut İpli Dal Çerçeve-Magnet Atölyesi-Bilim Atölyesi-Saat Yapım Atölyesi-Bez Çanta Atölyesi-Maket Atölyesi- Kumbara Atölyesi-Çorap Kukla Atölyesi-Maske Boyama Atölyesi-Ponpon Anahtarlık Atölyesi-Kalemlik Atölyesi- 3D Kalem Atölyesi