Isparta’da profesyonel ekibi ve son sistem makineleri ile hizmet veren Dynobil Profesyonel Tarafsız Oto Ekspertiz Rapor Merkezi ile güvenin adresi olmaya devam ediyor.
OTOMOBİL Mİ ALACAKSINIZ?, YA DA OTOMOBİL Mİ SATACAKSINIZ? YOKSA; OTOMOBİLİNİZE CHECK – UP MI YAPTIRACAKSINIZ?
Otomobil alacaklar, otomobil satacaklar veya otomobiline chek – Up yaptıracakların tek adresi Dynobil Isparta Şubesi geniş ve ferah çalışma sahası ile müşteri bekleme yaşam alanı, hızlı ve zamanın da güvenilir tarafsız bir şekilde müşterilerine en kaliteli ve doğru otoekspertiz hizmetini sunuyor.
''Hatasız, boyasız ve kazasız diye araç alıp sonradan sorun ve değer kaybı yaşamayın. Sürüş güvenliği de olmazsa olmazlarımız arasındadır. Bu sayede hem canınız hem paranız korunuyor. Sadece kaza, değişen ve boyanan parçaları haricinde sürüş güvenliğinizi etkileyen 501 noktadan gözden geçirilir. Motor performans testi, Fren testi, Amortisör testi, Yanal kayma testi ön düzen kontrolü alacağınız aracın herhangi bir masrafı var mı yok mu bunları size söylüyoruz siz de ona göre karar veriyorsunuz .. Önceden önlemini almak varken neden işi şansa bırakmayalım. Biz Isparta Dynobil Şubesi olarak check - up hizmeti vererek, kısa zaman da aracınızı ekspertiz ediyoruz. Tamamen bilgisayarlardan çıkan sonuçları bir dosya halin de size rapor ediyoruz, aracınızı güvenli bir sürüş için ve değerin de yatırım yapmanıza yardımcı oluyoruz.''
İŞTE ARAÇLARA YAPILAN TESTLER
Merkeze gelen araçlara; Arıza Tespit Testleri, Yanal Kayma Yol Tutuş Testi, Amortisör Süspansiyon Testi, Video - Endeskopi Testi, Akü Testi, Alt Takımlar Testi, Fren Sistemleri Testi, Motor Güç Ölçümü Testleri, Koporta Boya ve Değişen Parça Testi ve Motor Güç Ölçümü Testleri olmak üzere 9 ayrı test uygulanıyor.
Uzman kadro, son sistem ölçüm cihazları, detaylı kontrol ve raporlama ile DYNOBİL oto ekspertiz, Türkiye'nin tercihi.
Adres: Sanayi Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok 2241 Sokak No:18 Isparta /Merkez
Telefon: 0 246 500 44 88
WhatsApp: 0533 497 70 02