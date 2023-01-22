OTOMOBİL Mİ ALACAKSINIZ?, YA DA OTOMOBİL Mİ SATACAKSINIZ? YOKSA; OTOMOBİLİNİZE CHECK – UP MI YAPTIRACAKSINIZ?

İŞTE ARAÇLARA YAPILAN TESTLER

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2. el araç alım ve satım işlemleri sırasında herkes nasıl bir araç aldığından emin olmak ve alacağı aracı ekspertiz yaptırmak ister.Isparta’da profesyonel ekibi ve son sistem makineleri ile hizmet veren Dynobil Profesyonel Tarafsız Oto Ekspertiz Rapor Merkezi ile güvenin adresi olmaya devam ediyor.Otomobil alacaklar, otomobil satacaklar veya otomobiline chek – Up yaptıracakların tek adresi Dynobil Isparta Şubesi geniş ve ferah çalışma sahası ile müşteri bekleme yaşam alanı, hızlı ve zamanın da güvenilir tarafsız bir şekilde müşterilerine en kaliteli ve doğru otoekspertiz hizmetini sunuyor.Merkeze gelen araçlara; Arıza Tespit Testleri, Yanal Kayma Yol Tutuş Testi, Amortisör Süspansiyon Testi, Video - Endeskopi Testi, Akü Testi, Alt Takımlar Testi, Fren Sistemleri Testi, Motor Güç Ölçümü Testleri, Koporta Boya ve Değişen Parça Testi ve Motor Güç Ölçümü Testleri olmak üzere 9 ayrı test uygulanıyor.Uzman kadro, son sistem ölçüm cihazları, detaylı kontrol ve raporlama ileoto ekspertiz, Türkiye'nin tercihi.