"Maaş Hesabı Değişti, Şimşek Açıklamıştı: Zam Beklediğiniz Gibi Olmayacak"

2024 yılında gerçekleştirilen zamlarla asgari ücretlilerin maaşları 17 bin 2 TL'ye çıkmış, memur, SSK ve Bağ Kur emeklileri de yüzde 49.25 oranında zam almıştı. Ancak, Temmuz zamları için yeni bir değerlendirme yapıldı ve çalışanlar ile emeklilere kötü haber geldi.

Ocak ayındaki zamlarda yüksek enflasyon oranları dikkate alınmıştı, ancak Temmuz zamları için endişeler arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonla mücadele açıklamaları ve maaş artışlarının bundan sonra gerçek enflasyon yerine hedef enflasyon üzerinden yapılacağına dair sözleri gündeme geldi.

Şimşek'in beklenen enflasyon yerine hedef enflasyonu üzerinden zam sözleri, gelecek dönem maaş artışlarının belirlenmesinde etkili olacak gibi görünüyor. Ancak, ekonomistler, vatandaşlara Temmuz zamlarından beklenti içine girmemeleri konusunda uyarıyor.

Son olarak, ekonomist Şenol Babuşcu, seçimlerin ardından yapılacak yasal düzenlemelerle memur, emekli ve işçi maaşlarının, asgari ücretin de içinde olduğu şekilde Bakan Şimşek'in açıkladığı gibi hedef enflasyonuna göre belirleneceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edeceklerini vurgulayarak önemli bir açıklama yaptı.