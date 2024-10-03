Sinan Aydın’dan, Bakan Mehmet Şimşek’e Çağrı

Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sinan Aydın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e esnaf adına önemli bir çağrıda bulundu. Başkan Aydın, bakkallar ve tekel bayilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, sigara kar marjlarının yükseltilmesi ve kredi kartı pos komisyonlarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Aydın, küçük esnafın her geçen gün kan kaybettiğini belirterek, "Sigara satışlarımızda kar marjı %4 civarında, ancak banka komisyon oranları %3 seviyesinde. Bu durumda esnaf nasıl ayakta kalacak? Kiramızı, vergilerimizi nasıl ödeyeceğiz?" diye sordu. Özellikle sigara satışı yapan esnafın kredi kartı pos komisyonları nedeniyle büyük zarara uğradığını ifade eden Aydın, Türkiye genelinde birçok esnafın kepenk indirme noktasına geldiğini belirtti.

Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in kredi kartı pos komisyonlarına ilişkin yaptığı açıklama, zaten zor durumda olan esnafımızı daha da sıkıntıya düşürmüştür. Philips Morris gibi sigara toptancıları kredi kartıyla satış yapmazken, BAT firması kredi kartıyla satış yapıp %1 fark alıyor. Bu durum esnafı iyice zora sokuyor. Banka komisyon oranları düşürülsün ve sigaradan komisyon alınmasın. Esnafımız artık bitme noktasına geldi. Lütfen bizi görün ve sesimizi duyun."

Başkan Aydın’ın bu çağrısı, özellikle küçük esnafın yaşadığı ekonomik zorluklara çözüm bulunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.



