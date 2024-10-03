İMO Isparta Şubesi’nden IGC Başkanı Baş’a Ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Isparta Şubesi, Mayıs ayında gerçekleşen genel kurulda göreve gelen yeni başkan Erdem Demiralay ve yönetimiyle Isparta Gazeteciler Cemiyeti'ne (IGC) ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi'nde yapıldı.

İMO Isparta Şube Başkanı Erdem Demiralay'a, yönetim kurulu üyeleri Engin Aydemir, Galip Tunca, Sultan Ünal, Serhat Öztaş ve Seden Kabadayı eşlik etti. Demiralay, göreve Mayıs ayında geldiklerini belirterek, "Genel kurul sonrası yaz dönemi nedeniyle ziyaretlerimizi ertelemek zorunda kaldık. Bugün, Isparta Basını ile tanışmak ve işbirliği sağlamak amacıyla Sayın Mustafa Baş ve basın mensuplarını ziyaret ediyoruz. Bundan sonraki süreçte sık sık bir araya gelerek Isparta’nın sorunlarına yönelik çözüm önerilerimizi paylaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Kentsel Dönüşüm Kararına Destek

Ziyarette, Isparta Belediye Meclisinin geçtiğimiz ay aldığı kentsel dönüşüm kararına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Erdem Demiralay, bu kararı İMO olarak olumlu bulduklarını vurguladı. Demiralay, "Isparta Belediye Meclisi’nin aldığı kentsel dönüşüm kararı Türkiye genelinde örnek teşkil edecek nitelikte. Bu karar, hem müteahhitlerin işlerini kolaylaştıracak hem de vatandaşların menfaatine olacak. Diğer iller için de emsal oluşturabilecek bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Bu ziyaret, İMO Isparta Şubesi’nin yerel basınla kurduğu ilişkileri güçlendirme ve Isparta’daki projelere katkıda bulunma amacını yansıtıyor.