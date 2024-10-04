Drift Yapan Araca Ceza Kesildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 20 Eylül 2024 tarihinde yerel haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan drift atan araç haberine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda, aracı tespit etti. Bahsi geçen aracın sürücüsü, Trafik Kanunu’nun 67/d maddesi kapsamında "Ani Olarak Yönünü Değiştirmesi veya Kendi Etrafında Dönmesi" suçunu ihlal ettiğinden, 32.233 TL idari para cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları yakalamak adına ekiplerin çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğünü belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Isparta Emniyet Müdürlüğü