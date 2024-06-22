Çiftçiler Zorda: Gübre ve Yeme Dev KDV Zammı Geliyor

Ankara – Hükümetin Meclis'e sunmaya hazırlandığı yeni vergi taslağı, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren çiftçileri kara kara düşündürüyor. Yeni taslakta, çiftçilerin temel girdileri olan gübre ve yem için KDV artışı planlanıyor.

KDV Artışı Yolda

İddiaya göre, tarımın önemli girdilerinden olan yem ve gübreye %10 ile %20 arasında KDV uygulanması düşünülüyor. Bu artış, çiftçilerin maliyetlerini önemli ölçüde artıracak ve bu durum doğrudan ürün fiyatlarına yansıyacak.

Maliyetler Artacak, Fiyatlar Yükselecek

Gübre ve yeme uygulanacak KDV, çiftçilerin üretim maliyetlerini yükseltecek. Maliyetlerdeki bu artış, nihayetinde vatandaşların cebine yansıyacak. Üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle ürün fiyatlarının yükselmesi bekleniyor, bu da vatandaşların bütçelerini olumsuz etkileyecek.

Çiftçilerin Endişeleri

Çiftçiler, yem ve gübreye planlanan KDV'nin tarımsal üretime büyük darbe vuracağı endişesi içinde. Maliyetlerin artması, çiftçilerin üretim miktarını azaltma riskini de beraberinde getiriyor. Üretim miktarındaki olası azalma, gıda arzını etkileyebilir ve piyasada fiyatların daha da artmasına yol açabilir.

Çiftçilerden Tepki

Yeni vergi taslağına çiftçilerden tepkiler gecikmedi. Tarım örgütleri, iktidardan çiftçileri destekleyecek adımlar beklerken, yeme ve gübreye KDV getirilmesi üreticilerin yükünü daha da artıracak. Çiftçiler, bu düzenlemenin tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini ve sürdürülebilir tarım politikalarının önemini vurguluyorlar.

Hükümetin yeni vergi taslağı, çiftçilerin maliyetlerini artıracak ve bu da hem üreticileri hem de tüketicileri olumsuz etkileyecek. Çiftçiler, bu KDV artışının tarımsal üretime ve genel olarak gıda fiyatlarına yapacağı etki konusunda endişeli. Tarım sektörünün sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliği için atılacak adımların dikkatle değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.