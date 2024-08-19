Sıkı Denetim! 6.549 TL Cezası Var!

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut satışları üzerinde kapsamlı bir denetim başlatmış durumda. Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, ev alım-satım işlemleri dikkatle inceleniyor ve olası vergi kaçaklarına karşı önlemler artırılıyor.

DENETİMLER SIKILAŞTI

Yükselen konut fiyatları ile birlikte ödenen tapu harcı miktarlarının rekor seviyelere çıkması, bazı kişilerin gerçek satış bedelini düşük göstererek tapu harcını azaltma yoluna gitmelerine neden oldu. Ancak, bu uygulama vergi kaçırma olarak değerlendirildiği için yasaklandı.

CEZALAR VE YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre, konut alım-satım işlemlerinde beyan edilen satış bedelinin rayiç bedel olarak gösterilmesi durumunda, gerçek tapu harcı tahsil edilecek ve ek olarak vergi cezası uygulanacak. 10 yıl geriye dönük konut alım-satım işlemleri incelenecek ve yanlış beyanlarda bulunanlar hakkında cezai işlemler yapılacak.

Özellikle konut kredisiyle ev alanların, ödedikleri kredi tutarı ile satış bedeli arasında bir fark olup olmadığı kontrol edilecek. Gerçek bedelin altında bir satış bedeli beyan edenler için ceza miktarı 6.549 TL'ye kadar çıkabiliyor.

DOĞRU BEYANIN ÖNEMİ

Bu durumdan kaçınmak isteyen kişilerin, satış bedelini doğru beyan etmeleri ve gerçek tapu harcı üzerinden işlem yapmaları gerektiği vurgulandı. Maliye Bakanlığı'nın bu yeni denetim ve cezai düzenlemeleri, vergi kaçaklarını önlemeyi ve adil bir vergi sisteminin sağlanmasını amaçlıyor.