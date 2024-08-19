Sosyal Medyadaki Gayrimenkul İlanlarına Sıkı Denetim! Kaçak İlanlara Ceza Geliyor

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki sosyal medya platformlarında verilen gayrimenkul ve otomobil ilanlarına yönelik kapsamlı bir denetim başlatıyor. Facebook, Instagram, TikTok ve diğer sosyal medya kanallarında yapılan ilanlar, artık 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi kapsamına alınacak. Bu yeni düzenleme ile kaçak ilanların önüne geçilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEME NEDİR?

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin yalnızca emlak portallarını değil, sosyal medya üzerinden yapılan ilanları da kapsayacağını belirtti. Bu adım, sosyal medya üzerinden yapılan ticaretin daha şeffaf ve denetlenebilir olmasını amaçlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte, sosyal medya platformlarında verilen ilanlar da doğrulanmış olarak servis edilecek.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?

Taylan, Ticaret Bakanlığı'nın bu düzenlemesinin hem tüketiciler hem de sektör temsilcileri için faydalı olduğunu belirtti. Özellikle ev ve otomobil fiyatlarını kontrol altında tutmayı amaçlayan düzenlemenin, piyasa düzenini sağlama ve tüketicileri koruma açısından önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, düzenlemenin kaçak emlakçılığın önüne geçilmesini sağlayacağı ve sektördeki şeffaflığı artıracağı vurgulandı.

Taylan, Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin yetki belgesiz emlakçı olduğunu ve düzenlemenin bu kişilerin piyasadan çekilmesine yol açacağını belirtti. Yıl sonuna kadar yapılacak başvurularla kayıtlı emlakçı sayısının 90 bine yaklaşacağını öngördüklerini söyledi.

SOSYAL MEDYADA DENETİM

Sosyal medya platformlarının ilanlar için yeni bir denetim süreci başlatılacak. Kaçak gayrimenkul ilanlarının önüne geçilmesi ve her ilanın doğrulanmış olarak yayımlanması zorunlu hale getirilecek. Taylan, bu düzenlemenin, tüketicileri mağdur eden ve manipülasyonlara neden olan ilanları ortadan kaldırmayı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, ada ve parsel bilgisinin herkese açık olması gibi konularda endişeler bulunduğunu ve yetkililere bu konularda çalışma yapmaları için iletildiğini ifade etti.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

Düzenlemenin uygulanması sırasında, sosyal medyadaki uygun görülmeyen hesaplara ve kaçak ilanları veren işletmelere cezai yaptırımlar uygulanması gündemde. Taylan, AK Parti ekonomi yönetiminin maliye bürokrasisinde ciddi vergi ve yaptırımlar uyguladığını ve düzenlemeye uymayanların ağır cezalarla karşılaşabileceğini belirtti. Bu, denetimlerin sıkı tutulacağını ve uyumsuzluk durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşılabileceğini gösteriyor.