SGK'dan Jet Hızında Haciz Uygulaması! 81 İlde Genelge Gönderildi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alacak tahsilatını hızlandırmak amacıyla önemli bir değişikliğe giderek 6183 sayılı Kanun kapsamında yeni düzenlemeler getirdi. 16 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelerle birlikte, borçlulara yönelik tebligat süresi 5 günle sınırlandırıldı ve SGK, alacakların tahsilatında jet haciz uygulamasına geçme kararı aldı.

YENİ TEBLİGAT SÜRECİ

Yeni düzenlemeye göre, borçluların yurt içindeki veya yurt dışındaki adres bilgileri ve mal varlıklarının kaçırılma riski gibi durumlarda SGK, teminat olmadan doğrudan ihtiyati haciz başvurusu yapabilecek. İhtiyati haciz, borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden önce malların geçici olarak el konulmasını sağlayacak.

Elektronik tebligat uygulaması ile borçluların tebligat süreçlerini dikkatle takip etmeleri gerekecek. Tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihten itibaren 5 gün sonra yapılmış sayılacak ve tebligatın ulaştırılmaması durumunda dahi yasal süreçler devam edecek.

YURT DIŞI BORÇLULARINA YÖNELİK YENİ UYGULAMALAR

Yeni düzenleme, yurt dışındaki borçluları da kapsıyor. SGK, Almanya, Avusturya, Belçika ve Kırgızistan gibi ülkelerle yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları çerçevesinde, bu ülkelerdeki borçların tahsilini ilgili ülkelerin sosyal güvenlik kurumlarına yaptıracak. Böylece, yurt dışında yaşayan borçluların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda borçlar daha hızlı tahsil edilebilecek.

CEBRİ TAKİP VE TEMİNAT YENİLİKLERİ

Kamu alacakları kapsamında SGK'ya rüçhan hakkı tanınarak, borçluların teminat olarak para, banka teminat mektupları veya devlet iç borçlanma senetleri gibi varlıklar sunmaları bekleniyor. Ayrıca, SGK, cebri takip ve tahsilat süreçlerinde önemli sıkılaştırmalara gidecek. Menkul ve gayrimenkul malların satış süreçleri ve diğer yasal süreler hızlı ve dikkatli bir şekilde takip edilecek.

Bu yeni düzenlemeler, borçlular için daha sıkı kurallar ve yükümlülükler getirirken, SGK'nın alacakların tahsilatını daha etkin bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyacak.