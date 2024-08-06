Sigaraya Yine Zam Geldi! Tiryakilere Kötü Haber

Türkiye’de satışa sunulan Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Sigaraların fiyat listesi bugün güncellendi.

Zamlı Fiyatlar Açıklandı

Philip Morris, 5 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Türkiye’de satışa sunduğu sigara fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Philip Morris grubunda yer alan tüm sigara markaları için geçerli olan zamlar, sigara kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Yeni Fiyat Listesi

Parliament Aqua Blue Slims: 77 TL

77 TL Marlboro Red Long: 75 TL

75 TL Chesterfield: 69 TL

69 TL L&M: 69 TL

69 TL Marlboro Roll 50: 100 TL

Philip Morris, sigara fiyatlarını ortalama 5 TL artırdı.

Zamlar Devam Edecek

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, resmi X hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile zamların süreceğini dile getirdi. Erol Dündar, “Hayırlı olsun PM sigara grubuna zam geldi, paket başı 5 TL.” ifadelerini kullandı.

Zamların devam edeceği belirtildiğinden, sigara kullanıcılarının bu duruma daha uzun süre tepki göstereceği anlaşılıyor.



