Başkan Aydın Esnafı Uyardı: Kart Harcamalarında Yeni Düzenleme

Resmi Gazetede yayımlanan yeni vergi kanunları ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede yapılan değişiklikler kapsamında kredi kartı ile yapılan tahsilatlara ilişkin düzenlemeler getirildi.

Isparta Bakkallar Odası Başkanı Sinan Aydın, yaptığı açıklamada kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçları kullanılarak gerçekleştirilen tahsilatların, mükellefin kendi adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda, tahsilatı yapan mükelleflere ve kendi adına kayıtlı olan bu sistemleri veya cihazları kullandıranlara ayrı ayrı ceza uygulanacağını belirtti.

Aydın, POS cihazını başka vergi mükelleflerine kullandıran ve başkasına ait POS cihazını kullanan tahsilatlarını bu şekilde yapanlara ayrı ayrı her bir işlem için bu maddeye göre özel usulsüzlük cezasının üç katı uygulanacağını da ifade etti.

Başkan Aydın, düzenlemeye göre şu bilgileri verdi:

Havale veya kredi kartı sahibi ile fatura aynı kişi ve kurumlara kesilecek.

Mal alımlarında veya ödemelerde başkasına ait kart veya hesabın kullanımının önüne geçilecek.

Müşterinin kartını borçlu firmaya ödeme olarak kullanılmasının önüne geçilmiş olacak.

Aksi durumda, ödeme tutarlarının yüzde 10’u nispetinde her iki tarafa 20 bin TL’den az olmamak üzere her tespite ayrı ceza uygulanacak. Esnafın bu hususta gereken önemi göstermesi gerektiğini vurgulayan Aydın, bu düzenlemenin esnafın mali disiplinini ve vergi yükümlülüklerini daha şeffaf hale getireceğini belirtti.