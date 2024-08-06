Elektrikte Yeni Dönem: Tüm Aboneleri Kapsıyor

Türkiye'de elektrik aboneliğinde önemli bir değişiklik başlıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm elektrik aboneleri, akıllı sayaç sistemine geçiş yapmak zorunda kalacak. Yeni düzenlemeye uymayanlara ise 10 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacak.

Akıllı Sayaç Sistemi Nasıl İşleyecek?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan yeni düzenleme, akıllı sayaç sisteminin elektrik sayaçları ile merkezi yazılım arasında çift yönlü veri iletişimi sağlayacağını belirtiyor. Bu sistem, tüketim verilerinin doğruluğunu kontrol etme ve saklama imkanı sunacak.

Akıllı sayaçlar, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolleri, veri yoğunlaştırıcıları ve kullanıcı mobil uygulamaları gibi bileşenlerden oluşacak. Bu teknoloji sayesinde, elektrik tüketim verileri daha hassas bir şekilde izlenebilecek ve yönetilebilecek.

Geçiş Süreci ve Altyapı Çalışmaları

1 Temmuz 2024 itibarıyla Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), akıllı sayaçların geçmiş verilerini içeren bir mobil uygulama geliştirecek. Elektrik dağıtım şirketleri, gerekli altyapıyı oluşturup verileri EPİAŞ’a iletmeyi bu tarihe kadar tamamlayacak. Ayrıca, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 1 Ocak 2025’e kadar Merkezi Haberleşme Yazılımı Teknik Şartnamesi’ni yayımlayacak.

Akıllı sayaç sisteminin getireceği yenilikler arasında enerji tüketiminde şeffaflık ve etkin yönetim öne çıkıyor. Ancak, geçiş sürecindeki zorluklar ve maliyetler, özellikle küçük ölçekli işletmeler ve konut sahipleri için engeller oluşturabilir. Bu nedenle, tüm abonelerin entegrasyon sürecini başarılı bir şekilde tamamlamaları kritik önem taşıyor.