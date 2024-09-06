Sigaraya Yeni Zam: Fiyatlar Bugünden İtibaren Yükseldi

Sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Sigara fiyatlarına yeni bir zam daha yapıldı ve bugünden itibaren zamlı fiyatlar geçerli olacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, Philip Morris (PM) grubundaki sigaralara zam yapıldığını duyurdu.

En Ucuz Sigara 72 TL Oldu

Son zamlarla birlikte en ucuz sigaranın fiyatı 72 TL'ye, en pahalı sigaranın ise 81 TL'ye yükseldi. Sigara fiyatlarındaki bu artış, tiryakileri olumsuz etkilerken, 3-4 TL'lik zam bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Başkan Erol Dündar, "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" ifadeleriyle durumu kamuoyuyla paylaştı.

Sigara fiyatlarına yönelik zam yağmuru devam ederken, önümüzdeki günlerde başka artışların olup olmayacağı ise merak konusu.



