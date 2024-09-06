Şehit Binbaşı Osman Ayan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe Harekât Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'nın Senirkent ilçesi Gençali köyünde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidimizin naaşı, sabah saatlerinde askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Ardından, öğle namazını müteakip köy meydanında düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları ve devlet erkanı katıldı. Törende Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Isparta Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri ve çok sayıda askeri yetkili de hazır bulundu.

Cenaze namazı, İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından kıldırıldı. Namazın ardından şehit Binbaşı Ayan'ın naaşı, Mehmetçikler tarafından tekbirlerle top arabasına konularak köy mezarlığına götürüldü. Defin sırasında dualar edilerek vatan uğruna can veren tüm şehitler anıldı.

Törenin sonunda, şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ve Vali Aydın Baruş tarafından şehidin eşi Nazan Ayan’a teslim edildi. Törene katılanlar, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek sabır diledi.





