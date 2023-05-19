Isparta Belediyesi, her yaş grubundaki gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri ve girişimcilik kazanmaları için imkânlar oluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda Isparta Belediyesi, Fatih Mahallesi’nde inşa ettiği gençlik merkezini Siber Isparta Gençlik Merkezi adı altında hizmete sunuyor. Siber Isparta Gençlik Merkezi, Isparta Belediyesi öncülüğünde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ortaklığıyla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ‘Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ kapsamında hizmet verecek. Merkez, siber güvenlik, mobil ve web tabanlı uygulama geliştirme, robotik kodlama, sosyal medya uzmanlığı, dijital asistanlık gibi birçok alanda eğitimler gerçekleştirerek, girişimcilere ve bilişim sektörüne katkı sağlamayı hedefliyor.



Her yaş grubundan gençlere hizmet verecek olan Siber Isparta Gençlik Merkezi sayesinde gençler teknoloji alanında kendilerini geliştirebilecek ve bu alanda girişimcilik özendirilerek, şirket kurmak isteyen gençlere destek sağlanacak.