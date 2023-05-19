ITSO Yönetimi Üyeleriyle Buluştu

BAŞKAN ÇELİK: ISPARTA’MIZI HEP BİRLİKTE DAHA İLERİ SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetimi, Gül Petek Sanayi Sitesinde düzenlenen kahvaltıda üyeleriyle bir araya geldi. Oda çalışmaları hakkında bilgi veren ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, “Üyelerimizin ticari faaliyetlerini geliştirebilmek ve karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırabilmek için sık sık istişare ediyoruz. Bugün de Gül Petek Sanayi Sitesinde bulunan esnafımızla bir araya geldik.” dedi.

Gül Petek Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Boyacı öncülüğünde organize edilen programa ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, ITSO Başkan Yardımcıları Hüseyin Dede, Şakir Uygun, yönetim kurulu üyeleri ve sanayi esnafı katıldı.

Yönetim olarak üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için çaba gösterdiklerini ifade eden ITSO Başkanı Çelik, Isparta’yı daha ileri seviyeye taşımak istediklerini söyledi.

Üyelerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çelik, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hep üyelerimizin yanında olduk, sık sık onları ziyaret ettik. Bugün de Gül Petek Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanımız Mehmet Boyacı’nın daveti üzerine sanayi esnafımızla bir araya geldik, onların sorunlarını ve taleplerini dinledik. Başta sanayi, turizm ve tarım sektörü olmak üzere birçok alanda Isparta’mızı daha ileri seviyeye getirebilmek için gayret ediyoruz. Üyelerimizin bizlere sunacağı talep ve isteklerini çok önemsiyoruz, onların sorunlarının çözümü noktasında da gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte başka sektörlerden arkadaşlarımızla da bir araya geleceğiz.” dedi.