19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Programa Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Garnizon Komutan Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, askeri, mülki ve adli erkan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın devamında birbirinden güzel halk oyunları, Taekwondo, jimnastik, okçuluk, dağcılık iniş gösterileri, müzik ve şiir dinletileri gerçekleştirildi. Özellikle jimnastik gösterisi yapan özel gençler, salonda bulunanlardan büyük beğeni topladı.Kutlama programında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla il genelinde düzenlenen okullar arası spor, şiir ve müzik müsabakalarında dereceye girenlerin ödülleri Vali Vekili Özgödek ve protokol üyeleri tarafından verildi. Programın sonunda Vali Vekili Özgödek, gösteri yapan öğrencileri sahada tebrik ederek bayramlarını kutladı. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.