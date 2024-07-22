SGK'dan O Kişilere Çifte Maaş İmkanı Geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eşi vefat eden erkeklere de çifte maaş imkanı sunuyor. Kadınlara özel olarak verilen dul maaşı, erkekler için de geçerli hale getirildi.

Çifte Aylık İmkanı

Eşi vefat eden erkekler, kendi maaşlarının yanı sıra emekli aylığı gibi dul aylığı da alabilirler. Bu durum, çalışıyor olma veya emekli olma şartlarına bağlı değil. Kadınlara tanınan koşullar sağlandığında, erkeklere de ölüm aylığı verilir.

Prim Şartları

Ölen eşin aylığını alabilmek için belirli prim şartları bulunuyor. En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması gerekiyor. SSK'lılar için 5 yıl sigorta ve 900 gün prim şartı aranıyor.

Dul Aylığı Miktarları

Erkek, SSK veya Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının %50'sini alabilir.

Sigortalı olup çalışmayan ve Bağkur'lu olmayan erkekler, ölen eşin aylığının %75'ini alabilir.

Sigortalı olmayan, çalışmayan ve emekli olmayan erkekler ile çocuklarına aylık bağlanmamışsa %75 oranında dul aylığı alabilirler.

Emekli Sandığı Durumu

Ölen eş Emekli Sandığı'na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse, erkek %50 oranında dul aylığı alır.

SSK ve Bağkur'luysa ve çocuğuna aylık bağlanmamışsa %75, bir çocuğa bağlanmışsa %60, birden fazla çocuğa bağlanmışsa %50 oranında dul aylığı alır.

Erkekler, eşlerinin üzerinden sağlık yardımı alabilir ve evlenmedikleri sürece dul aylığı almaya devam edebilirler. Ayrıca, ebeveynlerini kaybeden erkek çocuklar da belirli şartlar altında yetim aylığına hak kazanabilirler.

Dul ve yetim aylığı için resmi başvuru yapılması gerekmektedir ve ödemeler, ölüm tarihini izleyen ilk aybaşında başlar.