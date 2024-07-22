Evini Kiraya Verenler Başını Taşlara Vuracak: 200 Bin TL Cezadan Kaçamadılar

Aydın'ın Söke ilçesinde, evlerini izinsiz olarak günübirlik kiraya veren iki kişiye toplam 200 bin TL idari para cezası kesildi. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kemalpaşa Mahallesi'nde yapılan umuma açık yerlerin kontrolü uygulamasında, M.S.G. ve E.A. isimli şahısların konutlarını izinsiz olarak günübirlik kiraya verdikleri belirlendi.

Bu durum, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle cezai işlem gerektirdi. Her bir kişiye, 7464 Sayılı Kanun kapsamında ayrı ayrı 100 bin TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, cezaların uygulanması için gerekli evrakları ilgili kuruma iletecek.

İlçe yetkilileri, izinsiz kiralama ve benzeri yasadışı faaliyetlerin önlenmesi için denetimlerin süreceğini ve ilgili mevzuatın titizlikle uygulanacağını belirtti. Günübirlik kiralama platformlarının popülaritesinin artmasıyla birlikte, bu türden ihlallerin önlenmesi ve yasal düzenlemelere uyum sağlanması önem arz etmektedir.