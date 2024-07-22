Isparta Şarkikaraağaçlı Ahmet Gülcü'den Başarılı Performans

Dün akşam düzenlenen Kemer K1 Kick Boks Şampiyonlar Gecesi'nde Ahmet Gülcü, önemli bir galibiyete imza attı. Gülcü, üç defa Türkiye üçüncüsü ve altı defa Akdeniz şampiyonu olan rakibini yenmeyi başardı. Bu galibiyet, Ahmet Gülcü'nün kariyerindeki başarılarına bir yenisini ekledi.

Maç sonunda konuşan Gülcü, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, "Bu galibiyeti tüm sevenlerime armağan ediyorum" dedi. Ahmet Gülcü, kick boks dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.