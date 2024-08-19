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Isparta’da Aranan Suçlular Yakalandı: 3 Kişi Cezaevine Gönderildi

Isparta’da Aranan Suçlular Yakalandı: 3 Kişi Cezaevine Gönderildi
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Isparta’da Aranan Suçlular Yakalandı: 3 Kişi Cezaevine Gönderildi

Haber:

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, uzun süredir aranan üç şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yakalanan şahıslar arasında, asayişe müessir suçtan 20 yıl hapis cezası ile aranan D.D., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama ile görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 17 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan Y.C.T., ve hükümlü veya tutuklunun kaçması ile 8 ayrı dosyadan bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 8 yıl hapis cezası ile aranan M.Ç. yer alıyor.

Yakalanan bu kişiler, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için çalışmalarına kesintisiz olarak devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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