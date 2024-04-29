SGK Uzmanı Murat Bal, kök maaş sorununa ilişkin gelecek yeni sistemi açıkladı.

Milyonlarca emekli gözün Temmuz ayına çevirdi. Ancak Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25 oranında yapılan zam sonrasında 6 bin 700 TL ve altında kök aylığı alan emeklileri etkilemedi. Bu neticede emekliler kök maaş sorununu dile getirdi.

İktidar tarafından herhangi bir adım atılmazken, uzman isimler ise kök maaş sorununa ilişkin Temmuz ayını işaret ediyor. SGK Uzmanı Murat Bal’da bunlardan biri oldu.



BAL: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA GETİRİLMELİ

Bal, en düşük emekli aylığının 13 bin liraların altında olmayacağını belirtti. Bal, “Emekli maaşına yüzde 30 veya 40 zam yapılacak. Ancak kök maaşı sistemi nedeniyle en düşük emekli maaşının altında kalacak. Ardından hazine yardımıyla bu artırılacak” dedi.

Bal, kök maaş detayına ayak basarak, “En azından bir kereye mahsus kök maaşları en düşük emekli maaşı seviyesine getirin, bundan sonraki hesaplamaları da o seviye üzerinden yapın. İnsanlardaki kafa karışıklığı artık giderilsin” ifadelerini kullandı.



KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının net hali olarak biliniyor. En düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra artırılıyor.

Kök maaş ya da kök aylık, e-devlet üzerinden “Emekli Aylık Bilgisi” kısmında aylık tutar olarak hesaplanabiliyor.

