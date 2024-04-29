Bakanlık Duyurdu: Destek Ödemeleri İçin Başvurular Başladı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlılara yönelik destek paketi için başvuruların başladığını duyurdu. Türkiye'deki yaşlı nüfusun yüzde 10,2'ye yükseldiğini belirten Göktaş, yaşlılara yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve artırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Göktaş, YADES programı kapsamında yaşlılara ev ortamında yaşamlarını sürdürmeleri ve sosyal hayata katılmaları için destek verdiklerini söyledi. Bu yıl YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdıklarını belirten Göktaş, belediyelerin hazırlayacakları projeler için başvuruların başladığını ve proje tekliflerinin en geç 3 Haziran saat 17.00'ye kadar valiliklere teslim edilmesi gerektiğini kaydetti.