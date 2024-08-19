SGK Primi Eksik Yatanlar İçin Kritik Kıdem Tazminatı Bilgisi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlerin her ay çalışanlarının gün sayısı ve ücretlerini eksiksiz bildirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yükümlülük, çalışanların haklarını korumak ve doğru bir şekilde tazminat almalarını sağlamak adına büyük önem taşır. Ancak bazı işverenler, çalışanlarının maaşlarını düşük göstererek SGK'ya eksik prim bildiriminde bulunabiliyor. Bu durum, işçiler için kıdem tazminatı alma hakkını doğurabilir.

Akşam gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül, konuyla ilgili son yazısında bu tür durumlarla karşılaşan çalışanların haklarını nasıl koruyabileceklerine dair önemli bilgiler paylaştı. Bülbül, işçilerin SGK'ya bildirilen prime esas kazançlarını e-Devlet üzerinden düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Prime Esas Kazançların Takibi

SGK, işverenler tarafından yapılan bildirimleri düzenli olarak kontrol etmekte ve çalışanların haklarını korumaya yönelik adımlar atmaktadır. İşçilerin prime esas kazançları, SGK'nın belirlediği kriterlere uygun şekilde eksiksiz bildirilmeli ve herhangi bir azalma durumunda işçi bilgilendirilmelidir.

SGK, prime esas kazancında yüzde 20'den fazla bir düşüş olduğunda işçiye SMS ile bildirim yapmaktadır. Bu bildirim, işçinin tazminat hakkını sorgulamasına ve gerekli adımları atmasına olanak tanır. Ancak, SGK'nın bu bildirimleri işçiye ulaştırabilmesi için sigortalının e-Devlet üzerinden cep telefonu numarasını güncel tutması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Hakkı

İşçilerin, işverenin SGK'ya eksik prim bildiriminde bulunduğunu tespit etmeleri halinde kıdem tazminatı talep etme hakkı doğar. İşçilerin bu hakkı kullanabilmesi için öncelikle işverenin yaptığı bildirimleri kontrol etmeleri ve herhangi bir eksiklik tespit etmeleri durumunda hukuki süreç başlatmaları önemlidir.

E-Devlet üzerinden yapılan kontrollerle, işçiler, işverenlerinin prim bildirimlerinde eksiklik olup olmadığını rahatlıkla takip edebilir. Eksik bildirilen primler, işçinin maaşının eksik gösterilmesi anlamına gelir ve bu da işçinin kıdem tazminatı hakkını doğurur.

Sonuç olarak, çalışanların SGK bildirimlerini düzenli olarak kontrol etmeleri, hak kayıplarını önlemek adına büyük önem taşır. İşverenler tarafından yapılan her türlü eksik bildirim, işçilerin kıdem tazminatı haklarını güçlendirebilir ve işverenlerin bu konuda daha dikkatli olmalarını zorunlu kılar.