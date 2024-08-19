İslam Memiş'ten Gram Altın İçin Eylül Tahmini: Her Ay Yeni Bir Rekor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için eylül ayına yönelik dikkat çekici tahminlerde bulundu. Dünya genelindeki ekonomik krizler altın fiyatlarını sürekli yukarı çekmeye devam ederken, Memiş'in tahminleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne demiştim size, 'Her ay yeni bir rekor'” ifadesiyle takipçilerine seslenen Memiş, gram altının ağustos ayında serbest piyasada 2 bin 730 TL seviyesini gördüğünü belirtti. Haziran ayında 2 bin 420 TL olan gram altın, ağustos ayında beklentileri karşıladı ve yükselişini sürdürdü.

Memiş, eylül ayı için gram altının 2 bin 820 ila 2 bin 870 TL arasında bir değere ulaşmasını öngördüğünü açıkladı. Ayrıca, sene sonu beklentisinin 3 bin ila 3 bin 500 TL arasında olduğunu belirterek, altın yatırımcılarına önemli ipuçları sundu.

Ancak Memiş, altının tahtının tehlikede olduğunu da dile getirdi. Ona göre, yılın gerçek şampiyonu gram gümüş olacak. “Acelesi yok, o sürprizleri sever” diyen Memiş, gram gümüşün yatırımcılara büyük kazançlar getireceğini öngörüyor.

Ons altının 2 bin 500 dolar seviyesini aştığını hatırlatan Memiş, “2 bin 520 ilk, 2 bin 540 dolar ikinci direnç seviyeleri. Hafta sonu misilleme olmazsa, ters köşe yaparlar.” diyerek, altın piyasalarındaki oynaklığın devam edeceğini işaret etti.

Bu gelişmeler ışığında, yatırımcıların altın ve gümüş piyasalarını dikkatle izlemeleri gerektiği bir kez daha vurgulanıyor. Memiş'in tahminleri, özellikle gram altın ve gram gümüş yatırımlarında yol gösterici olmayı sürdürüyor.