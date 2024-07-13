MHP'den Asgari Ücret İçin Kökten Çözüm Önerisi

MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu'dan Dikkat Çeken Açıklama

Aksu'nun Önerisi: Asgari Refah Seviyesi

Önerinin Detayları ve Etkileri

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin tartışmalar devam ederken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, dikkat çeken bir öneri sundu. Aksu, asgari ücrete yapılacak ara zamma hükümet kanadının kapıları kapatmasına rağmen, kökten çözüm getirecek bir formül önerdi.Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, İsmail Faruk Aksu, asgari refah seviyesinin belirlenmesini ve bu seviyenin altında kalanlara devlet tarafından gelir desteği verilmesini önerdi. Aksu, formülünü şu sözlerle açıkladı:"Asgari ücretin hem çalışanları hem de iş verenleri ilgilendiren boyutu var. Emekli maaşları da esas itibarıyla sosyal güvenlik sistemi içinde ödenen primlerle ilişkili bir durum. MHP olarak biz farklı bir öneri getiriyoruz. Bu konuda toplumun hangi kesimi olursa olsun, çalışan, emekli, her kesimle ilgili bir asgari refah seviyesinin belirlenmesi ve bu asgari refah seviyesinin altında geliri olanlara devlet tarafından gelir desteği verilmesi. Dolayısıyla bunun hayata geçirilmesi kökten bir çözüm olacaktır."Aksu'nun önerdiği formül, hem çalışanlar hem de emekliler için geçerli olacak bir asgari refah seviyesinin belirlenmesini içeriyor. Bu seviyenin altında geliri olanlara devlet tarafından destek sağlanacak. Bu yaklaşım, sadece maaş zamlarına odaklanmaktan ziyade, toplumsal refahı genel olarak artırmayı hedefliyor.MHP'nin bu önerisi, asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik tartışmalarda yeni bir bakış açısı sunuyor. Devletin gelir desteği sağlama yaklaşımı, toplumun düşük gelirli kesimlerinin yaşam standardını yükseltmeyi amaçlayan önemli bir adım olabilir.