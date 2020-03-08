Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor, ligin 21. Haftasında karşılaştığı Bucak Belediye Oğuzhanspor’u 2-0 yendi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 21. maçında komşu Burdur Bucak Belediye Oğuzhanspor’la karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı’nda 14.00’te başlayan karşılaşmayı İstanbul Bölgesinden Kutluhan Taşçı, Resul Kocameşe, Osman Korkmaz ve Ali Can Özışık isimli hakemler yönetti.



Isparta 32 Spor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta, ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçta sessizliği 56. dakikada Nurettin Çakır bozdu (1-0). Birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Isparta 32 Spor, 73. dakikada ise İbrahim Zeytin’in attığı golle durumu 2-0’a getirdi. Maç bu skorla sona erdi.