Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL 7. Grup'ta mücadele eden Alanya temsilcisi Kestelspor'un maçlarında ilginç olayların yaşandığı iddia ediliyor. Bucak Belediye Oğuzhanspor maçında son dakika voleybolcu gibi gol atan ve ayrıca maçtaki olaylar nedeniyle 1 Maç sahası kapatılan Kestelspor, Manavgat maçında seyircisiz oynama cezasını çiğnedi. Kestelsporlu Taraftarlar, hemen stadın yanına özel olarak hazırlanan bölümden maçları izleyerek takımlarını desteklediler. Isparta 32 Spor Yönetimi, Kestelspor yönetiminin ve yetkililerin kurallarını çiğnediğini ileri sürerek itirazda bulunacak.