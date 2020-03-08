ÇELİK; “TÜM KİTAPSEVERLERİ

STANDIMA DAVET EDİYORUM”

Isparta’da çeşitli gazetelere köşe yazısı yazan Yazar ve Şair Zeki Çelik, Isparta 4. Kitap Fuarında stand açarak kitapseverlerle buluştu.Geçtiğimiz hafta Cuma günü yani 28 Şubat 2020 tarihinde açılan ve bugün itibariyle sona erecek olan Isparta 4.Kitap Fuarının devam ettiği bu son günde de yazarlar okuyucularıyla ve kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor.Fuara katılarak stand açan ve okurlarıyla bir araya gelen Yazarlardan birisi de Zeki Çelik oldu. Isparta’nın yetiştirdiği şair ve yazarlar içinde fırsat olan Isparta Kitap Fuarında, yerli Şairler ve Yazarlar bir stand açtı. Isparta’da yıllardır çeşitli gazetelerde köşe yazıları ve şiirler yazan Yazar ve Şair Zeki Çelik 28 Şubat tarihinden bu yana Kitap Fuarında stand açtı.Okuyucularıyla ve kitapseverlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yazar ve Şair Zeki Çelik, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Gerek bugüne kadar yazdığım tüm kitapların gerekse son kitabımı değerli okuyucularım ve kitapseverlerle buluşturdum. Okumayı seven ve sevdirmek isteyen tüm dostlarımı fuarın son gününde de olsa standıma davet ediyorum” dedi.