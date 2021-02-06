Isparta gül ve kozmetik ürünleri üreticisi Rosemix'ten 14 Şubat ''Sevgililer Günü'ne) özel hediyelikler...
Rosemix, sevgililere özel hediyelik sepetler hazırladı. Kokusuyla ruhu derinden etkileyen gül ve lavanta kolularından oluşan hediyelik sepetler Rosemix'te satışa çıktı...
Adres: Modernevler mahallesi 3102 sokak No:1-3 ISPARTA
Sipariş ve bilgi için telefon: 0 246 224 15 15
Cilt bakımı ve Saç bakımı için organik sabunlar...
- Gül
- Lavanta
- Bıttım
- Keçi sütü
- Eşek sütü
- Ardıç katranı
- Kantaron
- Defne
- Argan yağlı
ISPARTA'YI TEMSİL EDEN RENK VE KOKULARDA KOLONYALAR...