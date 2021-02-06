Okullarımızdaki Çalışmalarda Sona Yaklaşıldı
Salgın dolayısıyla eğitime ara veren okullarımız öğrencilerine kavuşmaya gün sayarken Isparta Valiliği de öğrencilere daha güvenilir ve rahat ortamlarda eğitim hizmeti sunabilmek adına okulların tadilat ve yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. 2020 yılından başlayan çalışmalarda il merkezinde, ilçelerde ve köylerde toplam 127 okulda bakım onarım işlemi yapıldı. 10 okulda güçlendirme çalışması tamamlanırken 10 okulun güçlendirme çalışmaları son hız devam ediyor. 12 okul için ise güçlendirme projesi hazırlanarak yakın zamanda çalışmalara başlanması sağlanacak.
Vali
Önümüzdeki günlerde öğrencilerine kavuşacak olan okullarda da incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu alınan tedbirleri yerinde görerek okul idarecilerinin yaptığı çalışmaları denetliyor.