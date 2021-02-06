Salgın dolayısıyla eğitime ara veren okullarımız öğrencilerine kavuşmaya gün sayarken Isparta Valiliği de öğrencilere daha güvenilir ve rahat ortamlarda eğitim hizmeti sunabilmek adına okulların tadilat ve yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. 2020 yılından başlayan çalışmalarda il merkezinde, ilçelerde ve köylerde toplam 127 okulda bakım onarım işlemi yapıldı. 10 okulda güçlendirme çalışması tamamlanırken 10 okulun güçlendirme çalışmaları son hız devam ediyor. 12 okul için ise güçlendirme projesi hazırlanarak yakın zamanda çalışmalara başlanması sağlanacak.

Ömer Seymenoğlu Valisık sık çalışmaların yürütüldüğü okullara giderek denetlemeler gerçekleştiriyor. Son olarak Merkez Şehit Şükrü Çakar Ortaokulu’nda devam eden güçlendirme çalışmalarını denetleyen Vali Seymenoğlu ilgililerden bilgi aldı.