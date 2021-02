CORDAL YAPI İLE YAPILARINIZ YENİLENSİN - ANAHTAR TESLİMİ TAMİR-TADİLAT İŞLEMLERİ

Isparta ve tüm ilçelerinde evinizin isteristertadilat ve yenileme uygulamaları olsun. Bu işlemleri Isparta'da müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Cordal Yapı'nın profesyonel ellerine emanet edin!Cordal Yapı, yaptıkları tamir -tadilat işlemlerindeki önemli detayları ve çalışma sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu.''Tadilat ve yenileme uzmanlık, eğitim gerektirir. Biz bu işi bilerek ve severek yapıyoruz. Konusunda uzman kadromuz ve deneyimli ustalarımızla işlerimizi en kaliteli bir şekilde sunuyoruz. Tamir ve tadilat işlerinizi işinde uzman ekibimize bırakın.Zamanında teslim, uygun fiyat garantisi veriyoruz. Deneyimli personelimiz yerinde keşif yaptıktan sonra istediğiniz kalitede malzemeyle, istediğiniz bütçede tadilatınızı yapıyor. Yaptığımız işin sorumluluğunu alıyoruz.Tadilat ve onarım işleri can sıkıcı, sorunlu işler olmaktan çıkıyor. Birebir yerinde A dan Z ye tüm işlerinizi bize gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. İster evinizin boya badanası olsun ister anahtar teslim tadilat işleri olsun hepsine talibiz.Komple iç tadilat işleri, mağaza tadilatı, ev tadilatı, ofis tadilatı, anahtar teslim tadilat işleri, dekorasyon, ev dekorasyonu, ofis dekorasyonu, sıva ve boya işleri, mantolama, ses yalıtımı, mutfak ve banyo tasarımı, laminant parke, çatı yalıtımı , kartonpiyer, asma tavan, bölme duvar, fayans seramik döşeme işleri, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, doğalgaz tesisatı... Kısaca tüm tamir - tadilat ve yenileme işlemleri hakkında aklınıza ne geliyorsa uyguluyoruz. Tadilat işlerini tek elde toplayarak fiyattan ve zamandan kazanıyorsunuz.'' Dedi.Pirimehmet mahallesi 113 cadde No :47/A Isparta