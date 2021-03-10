İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il genelinde başlatılan tematik denetimler kapsamında ilimizde bugün berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde denetim yapıldı.Isparta Valiliği koordinesinde oluşturulan ekipler iş yeri ziyaretleri gerçekleştirerek kontrollü normalleşme süreci tedbirlerine uyulup uyulmadığını incelediler.Kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte uygulanan dinamik denetim süreci kapsamında berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında çalışanlardan ve hizmet alan vatandaşlarımızdan maske, mesafe, temizlik tedbirlerinden taviz vermemeleri ve salgınla mücadeleye olan desteklerinin artarak sürdürmeleri istendi.ISPARTA VALİLİĞİ