Senirkent Kaymakamı Kahramanmaraş Depremi İçin Türkoğlu'na Geçici Olarak Görevlendirildi

Senirkent'in Bereketli Elmaları, Kahramanmaraş'taki İhtiyaç Sahiplerine Ulaştı

Senirkent Belediyesi ve Hayırseverler, Kahramanmaraş Depremi İçin El Ele

Senirkent'ten Kahramanmaraş'a Yürek Isıtan Destek

İlçenin Kahramanca Davranışı: Senirkent, Kahramanmaraş'taki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzattı.

Senirkent Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçenin kaymakamı Abdüllatif YILMAZ'ın Kahramanmaraş depremi nedeniyle geçici olarak Türkoğlu ilçesine görevlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda, Senirkent Belediye Başkanlığı ve hayırseverlerin desteğiyle ilçenin bereketli elmaları bölgeye gönderildi.Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli ve tüm hemşerilere teşekkür edilen açıklamada, ilçenin kahramanca davrandığı ve yardımlarını eksik etmediği vurgulandı. Bu güzel davranışın, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine büyük destek sağlayacağı belirtildi.