Isparta'da Mikroplastik Kirliliği: Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Yapılan Çalışma

Mikroplastiklerin Taşınım Yolları: İnsan Eliyle mi, Atmosferik mi?

Mikroplastiklerin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Akademik Köşe Programı, "Mikroplastikler Her Yerde" konusuyla bu hafta gündeme geldi. Programa konuk olan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Çelik Madenli, Antarktika ve Isparta'da mikroplastik kirliliği üzerine yapılan TÜBİTAK projesi hakkında bilgi verdi.Davraz ve Katrancık Dağları'nda toplanan örneklerin incelendiği çalışmada, insanların günlük hayatlarında yoğun bir plastik kullanımı olduğu ve atıkların mikroplastiklerin oluşumuna sebep olduğu belirtildi. Plastik kullanımının azaltılması gerektiği vurgulandı.Doç. Dr. Evrim Çelik Madenli, çalışmanın amacıyla ilgili olarak, mikroplastiklerin insan eliyle mi yoksa atmosferik taşınım yoluyla mı taşındığını gözlemlemek için yola çıktıklarını ifade etti. Davraz Dağı'nda yapılan incelemede, kayak yaparken giyilen kıyafetlerin polimerden olduğu ve insanların bu şekilde mikroplastikleri taşıdığı belirlendi. Katrancık Dağı ise insan elinin ulaşmadığı bir bölge olduğu için örneklerin toplanması oldukça zorlu bir süreçti.Doç. Dr. Madenli, çalışmanın sonuçlarına göre, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında da bilgi verdi. Plastik kullanımının yaygın olduğu günümüzde, plasentada ve kanda bile mikroplastiklerin bulunduğu açıklandı. Bu durum, insanların yoğun şekilde plastiklere maruz kaldığını ve plastik kullanımının azaltılması gerektiğini gösteriyor.