İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olan ve Peygamber Efendimizin Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kutladığımız Miraç, insanlık alemi için bir çok mesaj ve mucizelerle doludur.



Böylesine önemli günler maddi ve manevi kirlerden arınma, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek için birer fırsattır.



Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Miraç Kandilini kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim.

Senirkent Belediye Başkanı