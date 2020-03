Bakan Koca yeni rakamı açıkladı: Ölü sayısı 9'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.'' ifadelerini kullandı.



Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüste son rakamı açıkladı. Bakan Koca, ''Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var.'' ifadelerini kullanarak Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 9'a ulaştığını bildirdi.



KORONAVİRÜS İÇİN ONLİNE TEST NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından Alo 184 hattından sonra şimdi de koronavirüs için vatandaşların hastalık riskini kolayca sorgulayabileceği ve 8-10 soruluk test içeren koronaonlem.saglik.gov.tr adresi vatandaşlarının kullanımına açıldı.