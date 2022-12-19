Vali Aydın Baruş, aziz şehitlerimizin yakınlarını ve kahraman gazilerimizi Fatih mahallesindeki dernek binasında ziyaret etti.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ali Savcı, şehit yakınları ve gaziler tarafından karşılanan Vali Baruş, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti, herhangi bir talepleri olup olmadığını sordu.Ziyarette Vali Baruş, Isparta Valiliği ve İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla basılan ve üzerinde Ispartalı aziz şehitlerimizin fotoğraflarının yer aldığı 2023 takvimini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ali Savcı’ya teslim etti. Vali Baruş aziz şehitlerimizin hatırasının yaşatılması adına yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek şehitlerimizi bir kez daha şükranla ve rahmetle andığını söyledi.