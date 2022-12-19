İlimizde Kesme Gül Sektörü Gelişiyor

Gül denilince akla gelen ilk şehir olan Isparta'nın Atabey ilçesinde kesme gül seraları hızla gelişiyor.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun kadın girişimcilere sağladığı %65 hibe desteği ile kurulan seraların toplam büyüklüğü 15 bin 600 metrekareye ulaşmıştır. Bu seraların %60'lık kısmında kırmızı, %40'lık kısımda ise beyaz, pembe, fuşya, sarı, dolca vita ve krem gibi farklı renklerdeki kesme güllerin üretimi yapılmaktadır. Şuanda üretilen kesme güller iç piyasanın ihtiyacını karşılamak için kullanılırken yüksek kalite standartları sayesinde birçok ihracatçının da dikkatini çekmiş durumdadır.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre Ülkemizde kesme gül üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre %8,5 artarak 101 milyon 204 bin 410 adede ulaşmıştır. Süs bitkileri üretimi içindeki paylar incelendiğinde kesme çiçekler % 62,3, diğer süs bitkileri %37,7'lik bir paya sahiptir.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından katma değeri yüksek, ihraç edilebilir, geliri yüksek ürünler üreten bu gibi tesislerin artması için her türlü destek verilmektedir.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü