Türkiye genelinde bir çok şubesi bulunan Konya merkezli Selçuklu Tulumbacısı Isparta'da şubesini açtı.
Selçuklu Tulumbacısı, geleneksel tulumba tadını, meyve özü ve çikolata ile çeşitlendirerek modern bir lezzet sunuyor.
“Tulumbayı Yeniden Keşfettik” Sloganı ile yola çıkan, geleneksel lezzetimiz olan tulumba tatlısını yeniden keşfetmek ve hak ettiği değeri bulması için kolları sıvayan Selçuklu Tulumbacısı; çikolatalı, meyveli, fıstıklı ve daha pek çok tulumba çeşidinin mucidi oldu.
. Tulumbaya farklı bir soluk getiren Selçuklu Tulumbacısı Isparta'da Tam 10 çeşit tulumba tatlısıyla hizmet veriyor.
Alo Paket servisi hizmeti bulunuyor. Aynı zamanda Getir, Yemek Sepeti, Tredyol Yemek gibi online dijital platformlardan da sipariş alınıyor.
Hizmet saatleri ise 10.00-23.00 arası...
Geleneksel Tulumbayı birde böyle deneyin!!!
- Sade Tulumba
- Antep Fıstıklı Tulumba
- Portakallı Tulumba
- Frambuazlı Tulumba
- Çikomba Fıstık
- İnci Çikomba
- Çikomba Cocostar
- Kaymak Dolgulu Tulumba
- Tahin Dolgulu Tulumba
- Kitkat Dolgulu Tulumba
Adres: Pirimehmet mahallesi 1757 sokak Okçu İşhanı
No:3 ISPARTA ( Uysal Lokantası Yanı )
Alo Paket: 0501 051 07 00
instagram:
@selcuklutulumbacisisparta
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